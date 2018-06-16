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فن

غادة عبد الرازق تقتل دياب في الحلقة الاخيرة من ضد مجهول

السبت 16/يونيو/2018 - 01:28 ص
صدى البلد
شروق ابراهيم
قررت الفنانة ندى " غادة عبد الرازق" الانتقام من حمدي " دياب" بنفسها بعد أن خططت مع جمال المحامي أن يستدرجه ويقابله في أحد المطاعم ويتناول مشروبا بداخله مخدر ليتم خطفه على ايد أنور العتال.

وعلى طريقة داعش عندما قامت بحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، وضعت ندى دياب داخل قفص في الصحراء وحرقته بالنار بعد أن اعترف انه قتل ابنتها بعد اغتصابها.

أما عصام "أحمد سعيد عبد الغني " أخبر مايا " روجينا " أنه سيسافر مع ابنه زياد وأن حياتها بذلك انتهت بعد أن اعترف عليها الجميع بما ارتكبته.

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