مجلة باري ماتش الفرنسية: 10 أسباب تجعلك تحب محمد صلاح



وكتبت المجلة الفرنسية عن الفرعون المصري "اليكم لماذا يعشقونه" في إشارة إلى الجماهير، وقالت إن محمد صلاح قادر على كسر هيمنة رونالدو وميسي إذ أنه منذ عام 2008 لم يفز بالكرة الذهبية سوى اللاعب البرتغالي (أربع مرات) أو الأرجنتيني (خمس مرات)، متوقعة أن يكون إسم محمد صلاح في كل النقاشات إذا ذهب منتخب مصر بعيدا في كأس العالم، مبرزة تتويج محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (بريميير ليج) بإحرازه 44 هدفا في 50 مباراة لعبها مع نادي "الريدز" أي الحمر ، في إشارة إلى ليفربول.



وأضافت أن صلاح يعد اللاعب الأفريقي الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث انتقل من نادي فيورنتينا الإيطالي إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو.

وأبرزت المجلة الفرنسية المهارات الفنية التي يتمتع بها صلاح، وكونه بطلا في مصر بإحرازه خمسة أهداف خلال تصفيات كأس العالم، لا سيما تسجيله هدفي منتخب مصر أمام الكونغو ليمنح مصر بطاقة التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ عام 1990.



وأبرزت تكيف محمد صلاح بسرعة كبيرة مع أداء نادي ليفربول الهجومي وعشقه لهذا النادي منذ سنوات طويلة، حيث كان فريقه المفضل في ألعاب الفيديو لكونه من معجبي نجم النادي الأسطورة ستيفن جيرارد.



وأشارت إلى أسباب أخرى تجعل محمد صلاح معشوق الجماهير، وهي كونه من مواليد 15 يونيو، وهو نفس تاريخ ميلاد أسطورة الأغنية الفرنسية وأكثر المطربين شعبية في فرنسا وهو الراحل جوني هاليداي.



وكتبت المجلة "اليوم نحتفل بعيد الميلاد السادس والعشرين لمحمد صلاح"، وسلطت "باري مارش" الضوء على مسيرة محمد صلاح إبن قرية نجريج بمركز باسيون، حيث بدأ يلعب كرة القدم في الشارع قبل التحاقه بإحدى الفرق ليصبح "الطفل المعجزة" أصغر لاعب في الدوري المصري بنجاحه في سن الـ 17 فقط أن يخطو أولى خطواته في صفوف نادي "المقاولون العرب".



ونشرت "باري ماتش" مع المقال المنشور على موقعها الإلكتروني فيديو للأغنية التي غناها مطرب الراب الفرنسي المغربي "لافوين" لمحمد صلاح ، ويظهر فيها مرتديا قميص منتخب مصر رقم 10 ومكتوب عليه إسم محمد صلاح والأغنية عنوانها "محمد صلاح".

خصصت مجلة "باري ماتش" الفرنسية، أمس الجمعة، مقالة عن نجم المنتخب الوطني المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تحت عنوان "عشرة أسباب تجعلك تحب محمد صلاح".