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كأس العالم

هاني رمزي: منتخب مصر يعاني من مشكلة صعبة للغاية.. فيديو

السبت 16/يونيو/2018 - 01:37 ص
هاني رمزي نجم منتخب
هاني رمزي نجم منتخب مصر السابق
عمرو ابوبكر
أكد هاني رمزي لاعب منتخب مصر السابق، أن منتخب مصر يعاني من مشكلة صعبة للغاية، ولكن إن تم حلها سوف نجتاز مرحلة الدور الأول من مونديال روسيا والصعود لاستكمال مشوار رائع في كأس العالم.

وأضاف رمزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج مع شوبير المذاع على فضائية صدى البلد، أن منتخب مصر يعاني من التصدى للعرضيات عن طريق دفاعاته غير المتمركزة في ألعاب الهواء.

وتابع: "يمكن حل هذه الأزمة بالتدريب المستمر، وبتفادي حدوث أخطاء حول منطقة الجزاء التي تضع الدفاع الفراعنة في أزمة".

وأشار إلى أن مساندة أحمد فتحي وعبد الشافي لـ علي جبر وأحمد حجازي، جعلت الدفاعات صلبة بشكل مميز ولكن الكرات الثابتة تثير أزمة كبيرة في الخط الخلفي للفراعنة.

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