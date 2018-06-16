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كأس العالم

هاني رمزي يضع روشتة الفوز على روسيا في المونديال.. فيديو

السبت 16/يونيو/2018 - 02:46 ص
هاني رمزي نجم منتخب
هاني رمزي نجم منتخب مصر السابق
عمرو ابوبكر
أكد هاني رمزي لاعب منتخب مصر السابق، أن الفراعنة يحتاجون إلى دعم الصفوف الهجومية بشكل أفضل مما قدموه أمام منتخب أوروجواي، حيث أن مروان محسن بمفرده يحارب خطوط دفاع قوية في المونديال.

وأضاف رمزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج مع شوبير المذاع على فضائية صدى البلد، أنه لابد من تحريك جانبي المنتخب الوطني، عن طريق أحمد فتحي وعبد الشافي، حيث أن العرضيات تهز دفاعات أي فريق.

وتابع: "من الضروري أن يتخذ جميع لاعبي منتخب مصر الجرأة على التسديد من خارج الملعب، وتهديد مرمى الخصم بشكل دائم طوال ال90 دقيقة، وتعتبر هذه هي فرصنا في تعديل النتائج في المباريات القادمة.

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