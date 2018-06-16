اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم كبيرة على واردات الصين بقيمة 50 مليار دولار، وذلك في الوقت الذي هددت فيه الصين بالرد بالمثل، في خطوة قد تشعل حربًا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقال ترامب في بيان، عقب قرار حلفائه بفرض ضرائب على منتجات بلاده، إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على قائمة من الواردات لها أهمية استراتيجية من الصين، كما تعهد بمزيد من الإجراءات إذا ردت بكين.



وأصدرت الولايات المتحدة قائمة مبدئية تضم 1300 منتج صيني يستهدفها القرار، وشملت مستحضرات طبية وأجهزة التليفزيون ذات شاشات مسطحة والمنتجات التكنولوجية الصينية المرتبطة بخطة «صنع في الصين 2025» التي تهدف لقيادة العالم في 10 قطاعات رئيسية بما في ذلك الروبوتات.



ودافع ترامب عن قراره تجاه الصين قائلا إن لديه «أفضل العقول المبتكرة في وادي السيليكون ولا يمكن السكوت عن عجز تجاري مع الصين يصل إلى 500 مليار دولار».