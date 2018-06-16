أيوب الحلقة الأخيرة .. زواج مصطفى شعبان من هنا الزاهد .. فيديو

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل "أيوب" للفنان مصطفى شعبان، تطورات جديدة فى الأحداث، حيث استطاع أيوب الانتقام من كل من ظلموه وتم حبس المحامي دياب وزوجته السابقة مريهان حسين وشقيقته أيتن عامر التي أصيبت بهياج عصبي استدعى إيداعها مستشفى الأمراض النفسية.



كما تم طلاق هنا الزاهد من زوجها التي رفضت أن يدخل بها منذ زواجهما وحتى مرور عام ونصف من الزواج في الوقت الذي طلبت فيه بنفسها الزواج من أيوب بعد أن أعاد الأموال المسروقة من البنك.



يذكر أن مسلسل "ايوب" يقوم ببطولته مصطفى شعبان وايتن عامر ومحمد لطفى ودياب وميريهان حسين وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.