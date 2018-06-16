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كأس العالم

طارق يحيى: لا بديل عن الفوز أمام روسيا في كأس العالم.. فيديو

السبت 16/يونيو/2018 - 04:15 ص
طارق يحيى
طارق يحيى
عمرو ابوبكر
أكد طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجت، أن مواجهة منتخب مصر أمام نظيره منتخب أوروجواي، كانت هي الأفضل منذ لقاءات عديدة خاضها المنتخب الوطني من قبل رغم الهزيمة.

وأضاف يحيى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير المذاع على فضائية صدى البلد، أن منتخب روسيا يعتمد على القادمين من الخلف في طريقة لعبه، ويملك لاعبين صغار سن لا يزيد أعمارهم عن 24 عاما وذلك سيضع منتخب مصر في مأزق من حيث اللياقة البدنية.

وتابع يحيى: "وجود شيكابالا سيؤثر بشكل كبير في اللقاءات القادمة، إذا لم يتواجد محمد صلاح، حيث أنه يمتلك العديد من المهارات التي يستطيع أن يوظفها بشكل مميز في المباريات القوية".

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