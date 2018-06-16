شاهد.. احتفال الرئيس الإيراني بفوز منتخب بلاده على المغرب

وضع الرئيس الإيراني حسن روحاني صورة شخصية له، أمس الجمعة، وذلك على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، لردة فعله لحظة تسجيل هدف تقدم المنتخب الإيراني على نظيره المغربي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن نهائيات كأس العالم روسيا 2018.



وظهر روحاني في الصورة جالسا في منزله مرتديا قميص منتخب بلاده، وهو يشاهد فعاليات المباراة من خلال شاشة تليفزيون، حيث راح يصفق وقد بدت عليه علامات البهجة لحظة إحراز هدف تقدم منتخب بلاده.



يذكر أن عزيز بهدوز، لاعب المنتخب المغربي أحرز هدف فوز المنتخب الإيراني بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، وجاءت تلك المباراة ضمن مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا إسبانيا والبرتغال.

