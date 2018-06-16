محافظ الدقهلية يجتمع برؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية

كلف الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء أمس الجمعة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة التجاوب الفوري والحاسم مع شكاوى واحتياجات المواطنين والعمل على حلها فورا.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الشعراوي، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات، تناول خلاله عددا من شكاوى المواطنين في بعض قرى دكرنس وشربين من انقطاع مياه الشرب وتكرار انقطاع الكهرباء.



فيما حضر الاجتماع اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، العميد ممدوح الحصى، مدير الإدارة العامة للمرور، المقدم شريف أبو شعيشع، مدير مباحث المرور، ابراهيم ابو الفتوح، وكيل وزارة التموين، العقيد عبد الحميد الصيرفي، مدير مباحث التموين.



وكلف المحافظ، مدير عام المرافق بالمحافظة، بضرورة المتابعة اليومية على مدار الساعة لحاله توافر مياه الشرب والتجاوب الفوري مع عملية انقطاع الكهرباء بالتنسيق مع قطاع الكهرباء ورفع تقارير دورية بشأنهما، مشيرًا إلى أن توافر مياه الشرب وانتظام التيار الكهربي يأتي على رأس الأولويات للمواطنين خاصة في فصل الصيف وأيام امتحانات الثانوية العامة.



وأكد ضرورة تفعيل دور غرفة العمليات بالمحافظة بسرعة التجاوب مع شكاوى المواطنين مع الأجهزة التنفيذية المختصة ورفع تقارير فورية للعرض عليه.



وفى ذات السياق كلف الشعراوي، السكرتير المساعد، بسرعه تخصيص رقم مختصر من 3 أرقام فقط يعمل عليه شباب واع بمكتب المحافظ لتلقى شكاوى المواطنين في كافة المجالات والعمل على حلها فورا بتوجيهها للأجهزة المعنية والاطمئنان لانتهائها والقضاء عليها.



من ناحية أخرى كلف المحافظ، مدير الإدارة العامة للمرور، بضرورة تخصيص رقم مختصر يتم تعميمه على جميع التاكسيات يستطيع المواطن من خلاله الإبلاغ عن أية حالات استغلال في الأجرة، باجراء معاينات لقطعتي أرض بميت غمر والسنبلاوين لإنشاء موقف مجمع لسيارات للمركز والمدينة بكل منهما.



ومن ناحية أخرى شدد محافظ الدقهلية، على ضرورة تكثيف حملات المرور الميداني والتفتيش للتموين ومباحث التموين على محطات للبنزين لمتابعة انتظام العمل بها وتجريم الامتناع عن البيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه المخالفين.