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ثقافة

رحيل الناقد الأدبي سيد البحراوي بعد صراع مع المرض

السبت 16/يونيو/2018 - 01:14 ص
رحل عن عالمنا مساء أمس، الناقد والأكاديمى الدكتور سيد البحراوى، أستاذ الأدب العربى الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية، وذلك بعد أزمة صحية ألزمته البقاء فى أحد المستشفيات خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة إصابته بالسرطان فى أبريل عام 2018.

ومن المقرر أن تعلن أسرة الراحل الدكتور سيد البحراوى، عن اسم المسجد الذى سيشهد قيام صلاة الجنازة، وكذلك موعد العزاء.

وسيد البحراوى، ناقد أديب وأستاذ جامعى، عمل فى جامعة ليون الثانية بفرنسا، وتولى الإشراف على عشرات الرسائل العلمية فى مصر والجزائر وفرنسا، وشارك فى كثير من المؤتمرات الدولية والعربية منذ عام 1979، ونشرت مقالاته فى مختلف الصحف المصرية والعربية والفرنسية، وكتب عنه مجموعة من الباحثين فى كتاب صدر عن دار العين سنة 2010 بعنوان النقد والإبداع والواقع.. نموذج سيد البحراوى مع مقدمة للدكتور محمد مشبال.

وصدر للدكتور سيد البحراوى العديد من الأعمال النقدية والإبداعية تعد من أهم المراجع الأكاديمية، بجانب عدد من الأعمال الأدبية مابين رواية وقصص قصيرة وروايات قصيرة، وتقول الدكتورة هالة البدرى عن أعماله الأدبية فى مقال لها نشر بعنوان "سيد البحراوى ناقدا ومبدعا": عكست أعماله الأدبية سؤال الموت والوجود والتحقق، أزمة الذات التى لا تنتهى إلى الغياب والموت وحسب، بل تتورط فى ما يعانيه الإنسان من ألم من أجل تحقيق الذات، وإن كان ذلك على حساب تمزقها بين الروح والجسد، كما فى "ليل مدريد" أو تناقض حريتها مع الواقع المخيف الجامد كما فى القصص القصيرة.

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