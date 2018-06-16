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كأس العالم

رونالدو: البرتغال ليست الأقرب للفوز بكأس العالم

السبت 16/يونيو/2018 - 01:47 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أ ش أ
أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن منتخب بلاده ليس "الأقرب" لبلوغ دور الستة عشر بمونديال روسيا ولكنه "نعم من المرشحين" للوصول إليه، وأعرب عن سعادته بالأهداف الثلاثة التي سجلها (هاتريك) في تعادل البرتغال مع إسبانيا (3-3) في أولى مباريات المنتخبين و اختياره كأفضل لاعب فى اللقاء.

وقال كريستيانو - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية مساء أمس - "لقد بدأ المونديال للتو. بإمكاننا تخطي دور المجموعات، ونعرف أنه سيكون أمرا صعبا، ولكننا نركز في كل مباراة على حدة. لسنا الأقرب، ولكن نعم نحن من المرشحين".

وأضاف "سنقدم أفضل ما يمكننا. لنفوز على المغرب فى طريقنا للوصول للدور التالي. الفريق يقدم أداء جيدا جدا".

وعن الثلاثية التي سجلها أعرب رونالدو عن سعادته بالأهداف وقال هذه علامة في مسيرتي الرياضية، ولكن الأهم بالنسبة لي هو ما قدمه الفريق.

لعبنا أمام أحد المرشحين الأقرب للفوز بهذا المونديال وتقدمنا مرتين، ولكن في النهاية تعادلنا".. "كانت نتيجة عادلة. نحن سعداء جدا لأن المباراة كانت على وشك النهاية حين تعادلنا بالهدف الثالث. يجب أن نشيد بما قدمه الفريق. كانت مباراة تنافسية للغاية. والآن يجب أن نفكر في المباراة التالية التي ستكون صعبة أيضا".

ويشارك منتخب البرتغال وإسبانيا في المونديال الروسي ضمن المجموعة الثانية التي فازت إيران في أولى مبارياتها بهدف ذاتي قاتل على المنتخب المغربي.

وبالتالي، تصدر المنتخب الإيراني المجموعة الثانية بثلاث نقاط، فيما يتشارك منتخبا إسبانيا والبرتغال المرتبة الثانية بنقطة وحيدة لكل منهما، فيما يتذيل المغرب الترتيب دون نقاط، وذلك بعد ختام منافسات الجولة الأولى.

وكان كريستيانو قد كتب اسمه في سجلات تاريخ المونديال بأهدافه اليوم، حيث أصبح رابع لاعب يسجل في أربعة نسخ مختلفة لكأس العالم خلف كل من البرازيلي بيليه والالمانيين أوفه زيلر وميروسلاف كلوزه.

وعادل "الدون" بالهاتريك الذي سجله الأهداف التي سجلها في النسخ الثلاثة الماضية للمونديال التي شارك فيها بواقع هدف وحيد في كل من: ألمانيا 2006 التي حصل فيها منتخب البرتغال على المركز الرابع، وجنوب أفريقيا 2010 التي أقصي منها الفريق من ثمن النهائي، والبرازيل 2014 التي انتهى فيها مشوار منتخب الدروع الخمس في دور المجموعات.

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