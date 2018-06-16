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أخبار العالم

شاهد.. لحظة غرق سفينة تركية عقب استهدافها من قبل غواصة

السبت 16/يونيو/2018 - 01:45 ص
لحظة استهداف السفينة
لحظة استهداف السفينة التركية
شريف سيد
نشرت البحرية التركية مقطع فيديو يظهر استعراض لتدريبات أجرتها إحدى الغواصات التابعة لسلاح البحرية التركي على مهاجمة الأهداف البحرية المعادية.

ويظهر الفيديو كيف أطلقت الغواصة التي تحمل اسم "Yildiray" طوربيدا موجها نحو إحدى سفن النقل القديمة، ليصيب الهدف بنجاح ويغرق السفينة.

يذكر أن هذه الغواصة تابعة للأسطول التركي وتنتمي إلى مجموعة غواصات "type 209" ألمانية الصنع، وبدأت ألمانيا بتصنيعها للتصدير أوائل السبعينيات، وتخدم حاليا في أساطيل 14 دولة.

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