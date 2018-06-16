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كأس العالم

عمرو عبد الحميد: أثق في قدرة منتخب مصر أمام روسيا.. فيديو

السبت 16/يونيو/2018 - 01:50 ص
الإعلامي عمرو عبد
الإعلامي عمرو عبد الحميد
أكد الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن لاعبي المنتخب المصري أدوا أداء رجوليًا أمام أوروجواي.

وأضاف عبد الحميد، أنه لم يكن يتوقع ذلك، نظرًا لأن أداء المنتخب المصري في المباريات الودية التي لعبها لم يكن بالشكل المرضي، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب واجهوا أورجواي كأنه فريق عادي.

وتابع أنه حزين بسبب خسارة المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم، مضيفًا أنه يثق أن المنتخب المصري قادر علي التعويض أمام روسيا والسعودية، وأن النتيجة العادلة لمباراة اليوم هي التعادل.

وقال إن حارس مرمي المنتخب محمد الشناوي، كان أفضل لاعب في المباراة، وقدم مباراة جيدة جدًا، وكذلك عمرو وردة قدم مجهودا كبيرا، مضيفًا أن الجماهير كانت تنتظر من عبد الله السعيد تقديم المزيد لكن للأسف لم يكن موفقا.

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