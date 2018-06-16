مستثمرو المنيا: المجمعات الصناعية تحل أزمة المشروعات الصغيرة

أكد المهندس علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المينا، أن إقامة المجمعات الصناعية فرصة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث توفر هذه المجمعات وحدات كاملة المرافق وتطرحها للمستثمر الصغيرة بنظام التقسيط على مدد زمنية طويلة مما يساهم فى حل مشكلة التمويل التى يواجهها أى مشروع فى بدايته.



وقال مرسى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك عدة عناصر يتوقف عليها نجاح المجمعات الصناعية وتحقيق المستهدف من إقامتها فى مقدمتها التأهيل الفنى والمهنى والإدارى لأصحاب المشروعات الصغيرة فنيا، بالإضافة إلى ضرورة إقامة صناعات تعتمد على المواد الخام الخاصة بكل محافظة وتجنب تكرار الصناعات القائمة بالفعل حتى تتيح فرصة تنافسية جيدة لمنتجات المشروعات الجديدة.



وطالب بضرورة الاستعانة بالخريطة الصناعية للمحافظات التى أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاختيار نوعية المشروعات التى تحتاجها مصر، مشيرا إلى التصنيع الزراعى ليكون قاطرة لانطلاق صناعات تصديرية فى المستقبل، حيث تمتلك مصر ميزات تنافسية فى القطاع الزراعى تؤهلها للمنافسة فى الأسواق العالمية.