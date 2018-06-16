ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مستثمرو المنيا: المجمعات الصناعية تحل أزمة المشروعات الصغيرة

السبت 16/يونيو/2018 - 02:28 ص
صدى البلد
علياء فوزى
أكد المهندس علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المينا، أن إقامة المجمعات الصناعية فرصة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث توفر هذه المجمعات وحدات كاملة المرافق وتطرحها للمستثمر الصغيرة بنظام التقسيط على مدد زمنية طويلة مما يساهم فى حل مشكلة التمويل التى يواجهها أى مشروع فى بدايته.

وقال مرسى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك عدة عناصر يتوقف عليها نجاح المجمعات الصناعية وتحقيق المستهدف من إقامتها فى مقدمتها التأهيل الفنى والمهنى والإدارى لأصحاب المشروعات الصغيرة فنيا، بالإضافة إلى ضرورة إقامة صناعات تعتمد على المواد الخام الخاصة بكل محافظة وتجنب تكرار الصناعات القائمة بالفعل حتى تتيح فرصة تنافسية جيدة لمنتجات المشروعات الجديدة.

وطالب بضرورة الاستعانة بالخريطة الصناعية للمحافظات التى أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاختيار نوعية المشروعات التى تحتاجها مصر، مشيرا إلى التصنيع الزراعى ليكون قاطرة لانطلاق صناعات تصديرية فى المستقبل، حيث تمتلك مصر ميزات تنافسية فى القطاع الزراعى تؤهلها للمنافسة فى الأسواق العالمية.

ترشيحاتنا

رونالدو: البرتغال ليست الأقرب للفوز بكأس العالم

كافاني: منتخب مصر يمتاز بالقوة والحيوية.. وعانينا من الشناوي

شاهد.. مشجع منفعلا على كوبر: نزل صلاح وابعده عن الاحتكاكات

شاهد... تعليق محمد الشناوي على الأداء في مباراة مصر واوروجواي

اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

فتح باب تقديم الطلاب لمدارس النيل في 5 محافظات

رونالدو أفضل لاعب في مباراة البرتغال وإسبانيا بـ كأس العالم

كوستا يتعادل لإسبانيا أمام البرتغال في كأس العالم.. فيديو

رونالدو يحقق رقمين فريدين أمام إسبانيا

رونالدو يسجل هاتريك عالمي ويتعادل للبرتغال أمام اسبانيا..فيديو

الحضري يعلق على فوز الشناوي بلقب رجل مباراة أوروجواي

كارثة.. الزيوت المهدرجة السبب الرئيسي للسرطان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

ذهول بين مشجعى مصر بعد تسجيل خمينيز هدف اوروجواي..صور

شاهد.. أكثر إطلالات النجمات جدلا خلال شهر رمضان

فيديو

فيفي عبده: متحركتش من بيتي السنة دي بسبب رامز جلال.. فيديو
هاني رمزي يضع روشتة الفوز على روسيا في المونديال.. فيديو
فيفي عبده عن ارتفاع أسعار البنزين: الغلبان يمشي على رجليه.. فيديو
هاني رمزي: منتخب مصر يعاني من مشكلة صعبة للغاية.. فيديو
استفيدي من بواقي الأكل وحضري معجون الرنجة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟