بعثة المنتخب تحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح .. فيديو وصور

احتفلت بعثة المنتخب الوطنى، بعيد ميلاد محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي وليفربول الإنجليزي، فور عودة المنتخب إلي مدينة جروزنى قادمين من مدينة يكاترينبورج الروسية، التي استضافت مباراة المنتخب مع أوروجواي التي حسمها الأخير بهدف دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.



وحملت تورتة الاحتفال بعيد ميلاد الفرعون المصري، ماكيت للحذاء الذهبي، كما زين علم مصر التورتة من جميع جوانبها.



ويواجه منتخب مصر نظيره الروسي مستضيف البطولة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات.



ثم يلعب الفراعنة في الجولة الأخيرة للمجموعات ضد السعودية يوم 25 يونيو الجاري.