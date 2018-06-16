دعم مصر بعد الإفراج عن الغارمات: هدية الرئيس للشعب فى العيد

أصدر ائتلاف دعم مصر بيانا اليوم، يثمن فيه قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن جميع الغرامات المحبوسات على مستوى الجمهورية، بعد سداد ديونهن من صندوق تحيا مصر، بمناسبة عيد الفطر.



وجاء فى البيان:



"إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات الإفراج عن جميع الغارمات بعد سداد ديونهن من صندوق تحيا مصر، هو عيدية الرئيس للشعب في عيد الفطر.



وأكد البيان على أن تلك الخطوة المهمة تعد ترجمة حقيقية لمفهوم الاستقرار المجتمعي وترسيخا لمبدأ بناء الإنسان الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار الائتلاف، في بيانه، إلى أنه ليس هناك خبر يمكن أن تستقبله الأسرة المصرية أسعد من الإفراج عن الغارمات وتمكينهن من قضاء العيد مع أسرهن.



واختتم البيان بتأكيده على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القرار الإنساني، أنهى معاناة عدد كبير من الأسر المصرية، ووضع حدا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفي، لولا تدخل الرئيس السيسي الذي أراد أن يدخل البهجة على الأسرة المصرية ويلم شملها، وها هو يفعل.

