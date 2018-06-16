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أخبار العالم

أردوغان يأمر بالقبض على أشهر رجل أعمال في تركيا.. صور

السبت 16/يونيو/2018 - 02:51 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
شريف سيد
قرر نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتقال رئيس مجموعة دوغان، أكبر الشركات القابضة في تركيا، وذلك ضمن حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

دوغان الذي كان يمتلك أكبر مؤسسة إعلامية خاصة، كانت رائدة الإعلام العلماني، واشتراها مؤخرا رجل أعمال مقرب من أردوغان.

يذكر أن أردوغان كان شاهدا على عقد قران لاعب كرة القدم التركي الشهير أردا توران على أصليهان دوغان، التي تنتمي إلى عائلة دوغان التي أمر باعتقال رئيس مجموعتها.
أردوغان يأمر بالقبض على أشهر رجل أعمال في تركيا.. صور
أردوغان يأمر بالقبض على أشهر رجل أعمال في تركيا.. صور

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