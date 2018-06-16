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كأس العالم

شاهد.. محمد صلاح يطفئ شموع عيد ميلاده الـ 26

السبت 16/يونيو/2018 - 03:19 ص
محمد صلاح يحتفل بعيد
محمد صلاح يحتفل بعيد ميلادة الـ 26
حرصت بعثة المنتخب الوطنى، علي الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي الـ 26، فور عودة المنتخب إلي مدينة جروزنى قادمين من مدينة يكاترينبورج الروسية، التي استضافت مباراة المنتخب مع أورجواي التي حسمها الأخير بهدف دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.

وقام محمد صلاح بإطفاء شموع التورتة التي حملت ماكيت للحذاء الذهبي، كما زين علم مصر التورتة من جميع جوانبها، كما قام بتقطيع التورتة وتوزيعها على زملائه.

ويواجه منتخب مصر نظيره الروسي مستضيف البطولة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات.

ثم يلعب الفراعنة في الجولة الأخيرة للمجموعات ضد السعودية يوم 25 يونيو الجاري.
شاهد.. محمد صلاح يطفئ شموع عيد ميلاده الـ 26
شاهد.. محمد صلاح يطفئ شموع عيد ميلاده الـ 26
شاهد.. محمد صلاح يطفئ شموع عيد ميلاده الـ 26
شاهد.. محمد صلاح يطفئ شموع عيد ميلاده الـ 26
شاهد.. محمد صلاح يطفئ شموع عيد ميلاده الـ 26
شاهد.. محمد صلاح يطفئ شموع عيد ميلاده الـ 26

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