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اقتصاد

السقطى: المجمعات الصناعية توفر مساحات ملائمة للمشروعات الصغيرة

السبت 16/يونيو/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
علياء فوزى
قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إقامة مجمعات صناعية متخصصة فرصة لتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية.

أضاف السقطى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أهم ما يميز المجمعات الصناعية أنها توفر مساحات صغيرة ملائمة للمشروع الصغيرة حتى لا تكون عبئا على أصحاب المشروعات مما يؤدى لتخفيض تكلفة الاستثمار والإنتاج، وبالتالى السماح باستغلال جزء من التمويل فى شراء معدات حديثة للبدء فى عملية التصنيع.

وأكد ضرورة تدريب صغار المستثمرين على اختيار المشروعات الملائمة لضمان عملية التسويق مشيرا إلى أن التسويق يمثل أهم عناصر نجاح المشروع واستمراره.

وأشار إلى أن نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى خفض معدلات البطالة وسحب الكثافة السكانية من المدن الكبرى وإحداث تنمية حقيقية داخل محافظات مصر المختلفة.

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