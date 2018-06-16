ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يحذر نظيره الفرنسي من تواجد كارثة في باريس

السبت 16/يونيو/2018 - 04:23 ص
ترامب وماكرون
ترامب وماكرون
شريف سيد
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة "السبع الكبار" من أن جميع الإرهابيين متواجدون في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إلى ماكرون أثناء مناقشة المواضيع المتعلقة بإيران والإرهاب: "عليك أن تعرف عن هذا، إيمانويل، لأن جميع الإرهابيين في باريس"، فيما رفض البيت الأبيض وقصر الإليزيه التعليق على ذلك.

وكانت قمة مجموعة "السبع الكبار" عقدت يومي 8 و 9 يونيو، في مقاطعة كيبيك الكندية، التي شهدت حالة من الخلاف الكبير بسبب القيود الجمركية التي فرضت الولايات المتحدة على المنتجات الأوروبية، وما ترتب عليها من انسحاب ترامب من القمة.

ترشيحاتنا

رونالدو يقود البرتغال بالتعادل أمام إسبانيا بهاتريك.. فيديو وصور

كأس العالم.. كوستا يعود بـ اسبانيا ويتعادل امام البرتغال 2/2

شوبير: هدف أوروجواي في منتخب مصر لا يصد ولا يرد.. فيديو

ناتشو: كريستيانو رونالدو سلاح البرتغال وريال مدريد

شاهد... تعليق محمد الشناوي على الأداء في مباراة مصر واوروجواي

مصرع وإصابة 11 شخصا في عنف انتخابي بـ تركيا

رحيل الناقد الأدبي سيد البحراوي بعد صراع مع المرض

مصر تتفوق على أمريكا وبريطانيا أمنيا.. خبراء عن تقرير جلوبال: سقوط الطائرة الروسية في سيناء سبب هذا الإنجاز.. ويجب الترويج لذلك عالميا لإنعاش السياحة

رونالدو أفضل لاعب في مباراة البرتغال وإسبانيا بـ كأس العالم

ميسي : أداؤنا في روسيا سيحدد مستقبلي الكروي

تناولي كوبا من هذا المشروب بعد الكعك مباشرة ليقضى على الإمساك والكرش

اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

ذهول بين مشجعى مصر بعد تسجيل خمينيز هدف اوروجواي..صور

شاهد.. أكثر إطلالات النجمات جدلا خلال شهر رمضان

فيديو

فيفي عبده: نفسي أبقى وزيرة السياحة.. فيديو
فيفي عبده تروي تفاصيل مقلب تسبب في طلاقها
حضري فتة باللحم الحار للشيف الشربيني
فيفي عبده: متحركتش من بيتي السنة دي بسبب رامز جلال.. فيديو
هاني رمزي يضع روشتة الفوز على روسيا في المونديال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟