الرئيس الأمريكي يحذر نظيره الفرنسي من تواجد كارثة في باريس

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة "السبع الكبار" من أن جميع الإرهابيين متواجدون في العاصمة الفرنسية باريس.



ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إلى ماكرون أثناء مناقشة المواضيع المتعلقة بإيران والإرهاب: "عليك أن تعرف عن هذا، إيمانويل، لأن جميع الإرهابيين في باريس"، فيما رفض البيت الأبيض وقصر الإليزيه التعليق على ذلك.



وكانت قمة مجموعة "السبع الكبار" عقدت يومي 8 و 9 يونيو، في مقاطعة كيبيك الكندية، التي شهدت حالة من الخلاف الكبير بسبب القيود الجمركية التي فرضت الولايات المتحدة على المنتجات الأوروبية، وما ترتب عليها من انسحاب ترامب من القمة.