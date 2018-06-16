دراسة تحذر من خطورة تغير المناخ

حذر العلماء من زيادة معدل ذوبان الجليد في العالم، خاصة أنه يتسارع بصورة كبيرة، ووجدوا أن أكثر من ربع قرن من الذوبان تسبب في ارتفاع منسوب البحار العالمية بحوالي 8 مللم.



وحث العلماء، الدول على ضرورة حماية شواطئها من الفيضانات، حيث تشير التوقعات إلى أن منسوب ارتفاع البحار قد يزداد حتى 15 سم مع نهاية القرن، وهذا التغيير قد يجعل المدن الساحلية معرضة لحدوث فيضانات، وفقًا لـ"the independent".



ويتسابق العلماء من أجل إنقاذ العالم، خاصة أن مرور الوقت وذوبان المزيد من الجليد سيكون السبب في حدوث كوارث سيكون منها نهاية العالم، وأوصت الدراسة التي أجراها فريق دولي مكون من 84 عالما من 44 دولة، بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة ضد خطورة تغيير المناخ خلال العقود القادمة.



وأشارت الدراسة إلى أن الجليد الذائب قد يزيد من ارتفاع المنسوب العالمي حتى 25 سم بحلول عام 2070، وهذا سيؤدي إلى غرق القارة القطبية الجنوبية بالكامل، ما سيؤدي إلى زيادة رفع المنسوب إلى 3 أمتار ونصف المتر، الأمر الذي سيعد بمثابة كارثة.