شاهد .. شماتة مجدي عبدالغني في خسارة منتخب مصر من أوروجواي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام" مقطع فيديو للكابتن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري، وبدا فيه بمنظر غير المعتاد، حيث كان ممسكا بسيجار، ثم علق على خسارة المنتخب المصري.



وافتتح الكابتن مجدي في مقطع الفيديو الذي لم يتعدى 24 ثانية بضحكات شريرة متقطعة وقال "الأسطورة بتاعتي لسة منتهتش.. محدش لسة جاب جون في كاس العالم.. أنا الوحيد اللي جاب جون في كاس العالم".



ورغم أنه بدا بمظهر كوميدي كخفة ظله المعهودة، إلا أن البعض وصفه بأنه يشمت في خسارة المنتخب المصري، وأثار هذا الفيديو استياء الكثير ممن تداولوه.



يذكر أن الكابتن مجدي عبد الغني هو المصري الوحيد الذي أحرز هدف في كأس العالم، وكان ذلك في مباراة المنتخب المصري أمام هولندا بدور المجموعات بكأس العالم عام 1990 بإيطاليا.



