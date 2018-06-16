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أخبار العالم

الصين تعلن إجراءات لمكافحة الإغراق على بعض المنتجات الكيماوية

السبت 16/يونيو/2018 - 05:08 ص
وزارة التجارة الصينية
وزارة التجارة الصينية
رويترز
أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت أنها ستطبق إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على منتجات حمض الهيدروديك القادمة من اليابان والولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها أصدرت حكما مبدئيا بأن إغراق البلدين تسبب في أضرار كبيرة لصناعة منتجات حمض الهيدروديك في الصين.

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة إنها ستطبق أيضا إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على منتجات الإيثانولامين المنتجة في ماليزيا والسعودية وتايلاند والولايات المتحدة.

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