ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تعثر محادثات السلام في نيكاراجوا وارتفاع عدد القتلى إلى 170

السبت 16/يونيو/2018 - 05:39 ص
تعثر محادثات السلام
تعثر محادثات السلام في نيكاراجوا
رويترز
تعثرت محادثات السلام بين حكومة نيكاراجوا ومؤسسات المجتمع المدني المحلية يوم الجمعة لإنهاء اضطرابات سياسية مستمرة منذ شهرين بعد أن رفضت الحكومة دعوات لإجراء تحقيق دولي في أعمال العنف التي خلفت 170 قتيلا‭ ‬أثناء الاحتجاجات.

وفي مواجهة رد فعل شعبي بعد إراقة الدماء لأسابيع في شوارع نيكاراجوا، وافق الرئيس دانييل أورتيجا على استئناف المحادثات التي توسطت فيها الكنيسة الكاثوليكية والتي تهدف أيضا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.

وشابت المحادثات تقارير عن تجدد أعمال العنف في العاصمة ماناجوا وعن خلافات بين المفاوضين. وعرض التلفزيون المحلي صورا للشرطة تطلق النار قرب حرم جامعي. وقاد طلاب الجامعات المظاهرات ضد ما يقولون إنه حكم أورتيجا الاستبدادي على نحو متزايد.

ورفضت الحكومة اقتراحا من الكنيسة للسماح لهيئتين دوليتين وفريق من الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في أعمال القتل والجرائم الأخرى التي ارتكبت خلال المظاهرات.

وقال سيلفيو بايز، وهو أحد الأساقفة الذين يتوسطون في المحادثات "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن شيء أساسي فإنهم يعرضون استقرار البلاد للخطر... نريد جميعا أن نعرف حقيقة ما حدث".

واتفق المفاوضون على التصويت على الاقتراح مرة أخرى بعد استراحة الغداء. ولم تستأنف المحادثات بعد مرور أكثر من خمس ساعات لكن منظمين في الكنيسة نفوا انهيار المفاوضات.

وأصابت الاحتجاجات اقتصاد الدولة الفقيرة الواقعة بأمريكا الوسطى بالشلل.

وشارك الآلاف من أصحاب المتاجر والأعمال في مختلف أنحاء البلاد يوم الخميس في إضراب عام. وخلت الشوارع في المدن والبلدات من المارة وأغلقت البنوك ومحطات البنزين والمتاجر الكبرى والصغرى، ولزم أغلب الناس بيوتهم خلال الإضراب الذي استمر 24 ساعة.

ترشيحاتنا

شاهد.. جماهير العالم تهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

دعم مصر بعد الإفراج عن الغارمات: هدية الرئيس للشعب فى العيد

الرئيس الأمريكي يحذر نظيره الفرنسي من تواجد كارثة في باريس

تعثر محادثات السلام في نيكاراجوا وارتفاع عدد القتلى إلى 170

ناتشو: كريستيانو رونالدو سلاح البرتغال وريال مدريد

شاهد.. لحظة غرق سفينة تركية عقب استهدافها من قبل غواصة

فتح باب تقديم الطلاب لمدارس النيل في 5 محافظات

فيفي عبده تروي تفاصيل مقلب تسبب في طلاقها

حبس سائقين متهمان بقتل طبيب في حلوان لسرقته

مصطفى شعبان بعد الإفراج عن الغارمات: بارك الله في قيادتنا

شاهد.. محمد صلاح يطفئ شموع عيد ميلاده الـ 26

فيفي عبده: متحركتش من بيتي السنة دي بسبب رامز جلال.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

ذهول بين مشجعى مصر بعد تسجيل خمينيز هدف اوروجواي..صور

شاهد.. أكثر إطلالات النجمات جدلا خلال شهر رمضان

فيديو

فيفي عبده: نفسي أبقى وزيرة السياحة.. فيديو
فيفي عبده تروي تفاصيل مقلب تسبب في طلاقها
حضري فتة باللحم الحار للشيف الشربيني
فيفي عبده: متحركتش من بيتي السنة دي بسبب رامز جلال.. فيديو
هاني رمزي يضع روشتة الفوز على روسيا في المونديال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟