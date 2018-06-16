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كأس العالم

مدرب إسبانيا: عندما يمتلك مدرب موهبة مثل رونالدو لا يمكن استبداله

السبت 16/يونيو/2018 - 05:14 ص
فرناندو هييرو مدرب
فرناندو هييرو مدرب المنتخب الإسباني
أ ش أ
أكد فرناندو هييرو مدرب منتخب إسبانيا الأول فى كرة القدم، عقب التعادل مع البرتغال 3-3 في مستهل مسيرة المنتخبين في مونديال روسيا 2018، أنه حينما يكون لدى المرء "موهبة" مثل كريستيانو رونالدو فإن هذا "حظ"، لكنه أشار إلى أنه "لم يكن ليستبدله" بأي من لاعبيه في (لاروخا).

وأوضح المدير الفنى، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، "حينما تواجه لاعبا مثل كريستيانو قد تحدث هذه الأمور. حينما كنا أفضل و في قمة مستوانا، حينما كنا مستحوذين على الكرة وربما كان بوسعنا رفع النتيجة لـ4-2، جاءت لحظة أو تفصيلة. عندما تكون لديك موهبة مثل هذه فإن هذا نوع من الحظ يأتى لمن يمتلكها بلا شك"، ومن وجهة نظرى نتيجة المباراة تعبر عن مباريات "النخبة، التفاصيل تحسم المونديال".

وأعرب هييرو عن "الفخر بلاعبيه وقال لا أنكر أنه تجمعني به (كريستيانو رونالدو) علاقة وطيدة للغاية، وهو شخص استثنائي، لكنني لم أكن لاستبدله بأي لاعب من اللاعبين . لم أكن لأفعل ذلك قط" وفى نفس الوقت لابد من الاشادة بالمجهود الكبير والأداء الرائع لفريقى خلال المباراة.
واختتم تصريحاته بقوله "يجب أن نكون فخورين بلاعبينا بعد العودة في النتيجة مرتين خلال المباراة، وحينما تقدمنا في النتيجة بعد ذلك. أظهرنا الشخصية والجدية والفخر والهوية. فريق ناضج لا يرتبك ويعلم جيدا ما الذي يريده".

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