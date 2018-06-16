مدرب البرتغال: كريستيانو رونالدو الأفضل فى العالم



وقال سانتوس - فى تصريح للصحفيين نقلته وكالة الأنباء الإسبانية - "الأهم من حالته البدنية هو لياقته الذهنية. كما أن لديه إمكانات هائلة. حينما كنا متأخرين في النتيجة، كان هو من دفع الفريق. هذا أمر رائع، لكنه يستند إلى العمل أيضا".



وأضاف "من الرائع امتلاك لاعب مثل كريستيانو. لدينا أفضل لاعب في العالم وهو شيء خيالي. أنا سعيد للغاية لكونه برتغاليا"، وبرهن على إخلاصه فى مواجهة إسبانيا في مونديال روسيا والذي انتهى بالتعادل 3-3..واعتبر المدرب أن هذه النتيجة ستجلب "أمورا إيجابية" لفريقه في مونديال 2018 ، رغم اعترافه بأنه يتعين عليه "إصلاح الكثير من الأمور، خاصة" عند فقدان الكرة والتعرض للضغط من الخصم.



أشاد فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال الأول فى كرة القدم بأداء كريستيانو رونالدو فى أول مباراة للفريق بالمونديال أمام نظيره الإسباني ووصف وجوده في صفوف فريقه بـ"الرائع" لما يملكه من "قدراته ذهنية وبدنية وإمكانات هائلة".