بيكيه يعلن موعد رحيله عن منتخب إسبانيا



وأضاف بيكيه - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية - "سبق و أعلنت هذا القرار لرغبتى فى الابتعاد وانا فى أفضل حالاتى لا داعي للتطرق إليه مرة أخرى الآن. إنه قرار نهائي إلى حد بعيد".



وأشار بيكيه إلى أنه تحدث عن قرار اعتزال اللعب مع منتخب اسبانيا فى شكودر في ألبانيا يوم التاسع من أكتوبر 2016.



واختتم مدافع برشلونة تصريحه بقوله: "لا تعلم مطلقا 100% ما الذي سيحدث"، لكن عندما أقول شيئا فإنني أنفذه عادة واعتقد أن اللحظة قد حانت واتمنى أن نفوز باللقب لكي أرحل بصورة طيبة".

أكد جيرارد بيكيه أنه لن يتراجع عن قرار اعتزال اللعب بقميص منتخب إسبانيا فى كرة القدم بعد مونديال 2018 ، وقال إن "الوقت حان" لاتخاذ هذا القرار والرحيل بشكل مشرف عن طريق الفوز بالكأس.