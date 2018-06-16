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أخبار البلد

الاستعانة بطياري شركة الخطوط للتحليق بطائرات الشحن الجديدة.. فيديو

السبت 16/يونيو/2018 - 05:16 ص
محررة صدى البلد مع
محررة صدى البلد مع رئيس الشركة
حوار: نورهان خفاجي وعدسة: عز حسين
كشف الطيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أنه سيتم الاستعانة بطيارين من شركة الخطوط للتحليق بالطائرة الجديدة من طراز A330/200، المحولة من طائرة ركاب إلى بضائع، في بداية عملها بالخدمة، لحين تدريب وتأهيل طياري شركة الشحن على الطيران بهذا الطراز، بواسطة مدربين وطيارين من شركة الخطوط.

وقال "جوهر"، في حواره لـ"صدى البلد"، إنه من المقرر وصول أول طائرة محولة من ركاب إلى بضائع، ضمن صفقة الـ3 طائرات من طراز A330/200، في 30 يونيو الجاري، من ألمانيا، مُشيرا إلى أنها تخضع لاختبارات جوية، في ألمانيا خلال الأيام الحالية.

ومن المقرر أن تطير عائده إلى القاهرة في موعدها المحدد 30 يونية الجاري، لتدخل إلى صيانة الشركة لدينا لمدة 15يوما يتم خلالها عمل الدهانات والصيانات الأخيرة لها، قبل دخولها رسميا إلى الخدمة.

وأوضح "رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي"، أنه سيتم تدريب كافة الجهات المتعاملة مع الطائرة من فنيين وعاملين عليها، حتى تكون جاهزة للطيران رسميا في أول أغسطس المقبل.

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