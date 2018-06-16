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كأس العالم

الشناوي: أشكر كل من يساندنا وسنقدم الأفضل فى المباراة القادمة

السبت 16/يونيو/2018 - 05:11 ص
محمد الشناوى
محمد الشناوى
أ ش أ
أعرب محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر عن سعادته باختياره أفضل لاعب فى مباراة الفراعنة أمام أوروجواي فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا، وقال قدمنا مباراة قوية برغم الخسارة بصعوبة ولكن هذا الأداء بفضل مجهود زملائى والجهاز الفنى والتفانى فى العمل من أجل منتخب مصر.

وقال الشناوي - فى تصريحات تليفزيونية مساء أمس الجمعة - إنه بقدر سعادتى بالإشادة والتصدى لأكثر من كرة خطيرة فلابد من توجيه الشكر لكل الزملاء والجهاز الفنى وكل من يساندنا والجماهير التى تشجعنا ونعد الجميع بأننا سنواصل العمل لنقدم الأفضل ونتقدم للمرحلة التالية وكل تركيزنا على مصلحة المنتخب فأنا أتدرب مع الحضرى وإكرامى ونحن تحت أمر الجهاز الفنى بصرف النظر عن من يلعب ومن يجلس على الدكة المهم مصلحة المنتخب. 

وقد وصل منتخب مصر إلى مدينة جروزنى قادمًا من مدينة يكاترينبورج التى استضافت مباراة الفراعنة ومنتخب أوروجواي التى حسمها الأخير لصالحه بهدف دون رد .. ومن المقرر أن يتجه المنتخب الوطنى غدًا السبت إلى مدينة سان بطرسبرج استعدادًا لخوض المباراة الثانية فى المونديال أمام روسيا المقرر لها الثلاثاء المقبل.

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