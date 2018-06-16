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أخبار البلد

مصر للطيران: نسعى للحصول على شهادة الاياتا.. فيديو

السبت 16/يونيو/2018 - 05:21 ص
صدى البلد
حوار: نورهان خفاجي وعدسة: عز حسين
أكد الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، جاهزية طائرات الشحن لنقل كافة أنواع الحاويات المبردة والأدوية ذات الطبيعة الخاصة، مُشيرا إلى أن الشركة لديها حاويات لنقل الأدوية ومخازن ثلاجات يطبق عليها كل ما يلزم وما تحتاجه كل شحنة من معايير أمان في الصادر والوارد.

وقال "جوهر"، في حواره لـ"صدى البلد"، إن هناك متطلبات زيادة تسعى الشركة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، فيما يخص نقل الأدوية، موضحا أنه يتم العمل حاليا للحصول على شهادة (CIEV) من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا)، لاعتماد مجمع البضائع لنقل الأدوية ذات الطبيعة الخاصة، وهي شهادة تحسن الأداء بمتطلباتها المستوفاة للحصول عليه.

وأشار إلى أن كافة طائرات مصر للطيران جاهزة لنقل كافة أنواع الشحنات المختلفة، وفق الطبيعة الخاصة لكل شحنة وتجهيزاتها.

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