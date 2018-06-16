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أخبار العالم

شاهد.. متظاهرون يقاطعون نائب ترامب بسبب المهاجرين

السبت 16/يونيو/2018 - 07:31 ص
نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي
شريف سيد
هاجم معترضون على محاولات الولايات المتحدة إصدار قانون خاص بالمهاجرين وذويهم، بالإضافة إلى إلغاء قانون داكا المهتم بالأطفال المهاجرين، نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أثناء خطابا له.

وردد المتظاهرون هتافات ضد محاولات الإدارة الأمريكية حرمان المهاجرين من ذويهم وفق القوانين الجديدة التي تحاول إدارة ترامب سنها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي طالب الكونجرس بإيجاد حلول لتعديل قانون داكا المتخصص بالأطفال المهاجرين إلى الولايات المتحدة، والذي يحافظ عليهم ويمنع ترحيلهم.

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