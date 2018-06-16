صحف الكويت تشيد بأداء منتخب مصر أمام أوروجواى.. وتبرز إشادة الرئيس السيسي باللاعبين



وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - تحت عنوان (أوروجواى تتغلب على مصر بهدف قاتل) - "إن المنتخب الأوروجوانى تغلب على المنتخب المصرى بهدف قاتل في الدقيقة 90 من المباراة، مستعرضة أهم الفرص التى سنحت للفريقين على مدار شوطى المباراة".



ونقلت تدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، والتى أعرب خلالها عن فخره بالأداء الرجولى للاعبين، وثقته في قدراتهم على تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة.



كما نقلت عن المدير الفني الأرجنتيني للمنتخب هيكتور كوبر قوله، خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة، "إنه يشعر بالأسف إزاء خسارة "الفراعنة" أمام منتخب أوروجواي بهدف نظيف، مؤكدا افتقاد فريقه لإنهاء الهجمات خلال المباراة".



وأضاف أن لاعبيه أجبروا منتخب أوروجواي على الدفاع، وصنعوا العديد من الفرص، إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستفادة منها نظرا لافتقادهم إنهاء الهجمات بالشكل الصحيح، مشددا على أن اللاعبين قدموا أداء رائعا طيلة 90 دقيقة.. معربا عن تطلعه لتحقيق أداء طيب خلال المباراتين القادمتين أمام روسيا (مستضيفة البطولة) والمنتخب السعودي، بما يؤهل المنتخب المصري للتأهل للدور الثاني.



ومن جانبها، قالت صحيفة (الأنباء)، تحت عنوان (السيلستى يخطف الفراعنة)، "إن غياب لاعب المنتخب المصرى ونجم نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح أثر على آداء (الفراعنة) في مباراتهم الأولى بمونديال روسيا أمام منتخب أوروجواى، مشيرة إلى أن آداء المنتخب المصرى تميز خلال الشوط الأول بتنظيم وانضباط كبيرين، بينما دانت السيطرة للمنتخب الأوروجوانى إبتداء من منتصف الشوط الثانى، حتى تمكن من تحقيق هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة".



وأبرزت الصحيفة تدوينة الرئيس السيسى، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، والتى أشاد خلالها بالأداء الرجولى للاعبين، وثقته فى قدراتهم على تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة، وأشارت إلى إشادة الموقع الرسمى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأداء (الفراعنة) في مستهل مشوارهم بالمونديال رغم الخسارة.



أما صحيفة (الجريدة)، فقالت تحت عنوان (أوروجواى تفك عقدتها وتهزم مصر بصعوبة)، "إن المنتخب الأوروجوانى نجح في فك عقدة لازمته على مدى 48 عاما في المونديال، بعد أن تمكن من الفوز على المنتخب المصرى بهدف نظيف بصعوبة بالغة، مشيرة إلى أن أكثر من فرصة لاحت للمنتخب المصرى أمام المرمى الأوروجوانى، إلا أنه لم يتمكن من استثمارها فى ظل غياب اللاعب الدولى ومعشوق جماهير نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح".



وأشادت بحارس مرمى المنتخب محمد الشناوى، الذى حصل على لقب "رجل المباراة"، بالإضافة إلى اللاعبين أحمد فتحى وعلى جبر.

ونقلت عن كوبر قوله "إنه سعيد بآداء لاعبيه رغم الخسارة، مؤكدا أنه سيسعى إلى تلافى أخطاء اللقاء قبل مواجهته المرتقبة مع المنتخب الروسى المضيف".. بينما نقلت عن أحمد فتحى قوله "إنه متفائل بالتأهل للدور الثانى"، وهو ما نقلته أيضا عن اللاعب عمرو وردة، الذى أكد أن غياب محمد صلاح كان مؤثرا في اللقاء.

أشادت وسائل الإعلام والصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم /السبت/، بأداء المنتخب المصرى فى مستهل مشواره بمونديال (روسيا 2018)، رغم خسارته أمام منتخب أوروجواى أمس في الدقيقة 90 من المباراة بهدف نظيف، ولاسيما حارس مرماه محمد الشناوى، الذى حصل على لقب "رجل المباراة".