شبيهة ياسمين صبري بإطلالة مبهجة احتفالا بالعيد.. صور

خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل المعروفة بشبيهة الفنانة ياسمين صبري، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد الكشكى، احتفالًا بحلول عيد الفطر المبارك.



تألقت جيهان بإطلالة باللون الوردي المبهج، حيث ارتدت بنطلون وتي شيرت بأكمام طويلة، ونسقت معهما حذاء رياضي متعدد الألوان، كما ظهرت خلال جلسة التصوير وهي تمسك في يدها غزل البنات.



وبدت متألقة بتسريحة شعر من أنامل المصفف كيرلس طلعت، واختارت مكياجا متناسقا مع ألوان إطلالتها المبهجة.

