ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

منتخب فرنسا يواجه أستراليا في كأس العالم

السبت 16/يونيو/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
نور عادل
تبدأ منافسات اليوم الثالث من فعاليات كأس العالم 2018 الذي يقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو بمواجهة قوية بين منتخب فرنسا أمام نظيره منتخب أستراليا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة على ملعب كازان ارينا ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.

ويدخل منتخب فرنسا مونديال روسيا وهو يسعى لتحقيق إنجاز كبير في هذه النسخة من كأس العالم، خاصة مع قائمة مليئة بنجوم الصف الأول في أنديتهم مثل كيليان مبابي وانطوان جريزمان وبول بوجبا.

وعلى الجانب الآخر، يبحث منتخب أستراليا عن تحقيق مفاجأة في تلك النسخة من بطولة كأس العالم، طامحًا في أن يذهب إلى مكان بعيد في تلك البطولة متخطيًا دور المجموعات.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب فرنسا يقع بالمجموعة الثالثة برفقة كل من أستراليا وبيرو والدنمارك.

ترشيحاتنا

أردوغان يأمر بالقبض على أشهر رجل أعمال في تركيا.. صور

الحزن يخيم على بعثة منتخب تونس بعد مباراة مصر وأوروجواي

شاهد .. شماتة مجدي عبدالغني في خسارة منتخب مصر من أوروجواي

اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

علي جمعة: بهذه الطريقة يكون صيام ستة من شوال كصوم الدهر كله

إيرادات ضعيفة لفيلم كارما فى أول أيام عرضه

سامو زين ينعى الملحن خالد البكري

سعر الأسمنت في السوق اليوم

الأرجنتين تبدأ رحلة كأس العالم بمواجهة سهلة أمام أيسلندا

شاهد.. مفاجأة فندق إقامة بعثة منتخب مصر في جروزني لمحمد صلاح

بعثة المنتخب تحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح .. فيديو وصور

تحرير 287 محضرا ومخالفة تموينية بالأقصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة ياسمين صبري بإطلالة مبهجة احتفالا بالعيد.. صور

شاهد.. مفاجأة فندق إقامة بعثة منتخب مصر في جروزني لمحمد صلاح

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

فيديو

شاهد.. أثري يكشف طريقة إعداد كحك العيد من جدارية مقبرة فرعونية
حمدي عبد العزيز: الدولة لا تزال تدعم المنتجات البترولية .. فيديو
فيفي عبده: نفسي أبقى وزيرة السياحة.. فيديو
فيفي عبده تروي تفاصيل مقلب تسبب في طلاقها
حضري فتة باللحم الحار للشيف الشربيني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟