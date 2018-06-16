منتخب فرنسا يواجه أستراليا في كأس العالم

تبدأ منافسات اليوم الثالث من فعاليات كأس العالم 2018 الذي يقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو بمواجهة قوية بين منتخب فرنسا أمام نظيره منتخب أستراليا.



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة على ملعب كازان ارينا ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.



ويدخل منتخب فرنسا مونديال روسيا وهو يسعى لتحقيق إنجاز كبير في هذه النسخة من كأس العالم، خاصة مع قائمة مليئة بنجوم الصف الأول في أنديتهم مثل كيليان مبابي وانطوان جريزمان وبول بوجبا.



وعلى الجانب الآخر، يبحث منتخب أستراليا عن تحقيق مفاجأة في تلك النسخة من بطولة كأس العالم، طامحًا في أن يذهب إلى مكان بعيد في تلك البطولة متخطيًا دور المجموعات.



تجدر الإشارة إلى أن منتخب فرنسا يقع بالمجموعة الثالثة برفقة كل من أستراليا وبيرو والدنمارك.