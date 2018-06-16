تعرف على سعر البنزين الجديد وجميع المنتجات البترولية
السبت 16/يونيو/2018 - 09:04 ص
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن سعر البنزين الجديد، حيث أوضحت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي:
* سعر أنبوبة البوتاجاز
المنزلي 50 جنيها للأسطوانة
التجاري 100 جنيه الأسطوانة
* سعر البنزين الجديد
95 يصبح 7.75 جنيه/ لتر بدلا من 6.60 جنيه
92 يصبح 6.75 جنيه/ لتر بدلا من 5 جنيه
80 يصبح 5.50 جنيه/ لتر بدلا من 3.60 جنيه
* سعر الكيروسين الجديد
5.5/ لتر
* سعر السولار الجديد
5.50/لتر
* سعر المازوت الجديد
ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت
"باقي الصناعات" 3500/طن
* سعر غاز التموين الجديد
2.75/م3