تعرف على سعر البنزين الجديد وجميع المنتجات البترولية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن سعر البنزين الجديد، حيث أوضحت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي:



* سعر أنبوبة البوتاجاز

المنزلي 50 جنيها للأسطوانة

التجاري 100 جنيه الأسطوانة



* سعر البنزين الجديد

95 يصبح 7.75 جنيه/ لتر بدلا من 6.60 جنيه

92 يصبح 6.75 جنيه/ لتر بدلا من 5 جنيه

80 يصبح 5.50 جنيه/ لتر بدلا من 3.60 جنيه



* سعر الكيروسين الجديد

5.5/ لتر



* سعر السولار الجديد

5.50/لتر



* سعر المازوت الجديد

ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت

"باقي الصناعات" 3500/طن



* سعر غاز التموين الجديد

2.75/م3