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اقتصاد

تعرف على سعر البنزين الجديد وجميع المنتجات البترولية

السبت 16/يونيو/2018 - 09:04 ص
صدى البلد
مصطفى خلاف و مايكل عياد
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن سعر البنزين الجديد، حيث أوضحت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي:

* سعر أنبوبة البوتاجاز
المنزلي 50 جنيها للأسطوانة
التجاري 100 جنيه الأسطوانة

* سعر البنزين الجديد
95 يصبح 7.75 جنيه/ لتر بدلا من 6.60 جنيه
92 يصبح 6.75 جنيه/ لتر بدلا من 5 جنيه
80 يصبح 5.50 جنيه/ لتر بدلا من 3.60 جنيه

* سعر الكيروسين الجديد
5.5/ لتر

* سعر السولار الجديد
5.50/لتر

* سعر المازوت الجديد
ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت
"باقي الصناعات" 3500/طن

* سعر غاز التموين الجديد
2.75/م3

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