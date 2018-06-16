ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حمدي عبد العزيز: الدولة لا تزال تدعم المنتجات البترولية .. فيديو

السبت 16/يونيو/2018 - 09:13 ص
بنزين 92 و بنزين
بنزين 92 و بنزين 95
إسلام الطوانسي
أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم تطبيق الزيادة في أسعار البنزين الجديدة والمنتجات البترولية اليوم، السبت.

وأوضح حمدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على التليفزيون المصري، أنه برغم الزيادة في أسعار البنزين والمنتجات البترولية، إلا أن تلك المواد لا تزال تتلقى دعم من الدولة ولا تزال أسعار البيع المحلي أقل من التكلفة.

وقال إن دعم المحروقات والمنتجات البترولية يصل إلى 160 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكلفة بنزين 95 للتر 8.5 جنيه، والسولار تكلفته الحقيقية 8 جنيهات.

وأضاف حمدي أن منظومة الدعم بها تشوهات أدت إلى آثار سلبية عديدة ألقت بظلالها على الدولة وعلى قطاع البترول، مشيرا إلى أن قيمة دعم المحروقات والمواد البترولية خلال الخمس سنوات الماضية كانت 517 مليار جنيه.

وأوضح أن المستحقين لهذا الدعم لم يكونوا يحصلون عليه، ولكن تعديل منظومة الدعم سيمكن الدولة من توجيه الفارق لبناء البنية الأساسية وإقامة مدن جديدة وتطوير الخدمات الصحية وغيرها، ولذلك هناك برنامج أعلن منذ 2014 لإصلاح الخلل الموجود.

وكانت وزارة البترول أعلنت إقرار مجلس الوزراء زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي:

* البوتاجاز
المنزلي 50 جنيها للأسطوانة
التجاري 100 جنيه الأسطوانة

* البنزين
95 يصبح 7.75/ لتر
92 يصبح 6.75/ لتر
80 يصبح 5.50/ لتر

* الكيروسين
5.5/ لتر

* السولار
5.50/لتر

* المازوت
ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت
"باقي الصناعات" 3500/طن

* غاز تموين
2.75/م3

ترشيحاتنا

حمدي عبد العزيز: الدولة لا تزال تدعم المنتجات البترولية .. فيديو

الجيش اليمني: التحالف بقيادة السعودية يدخل مطار الحديدة

قلب أمه يحقق 217 ألف جنيه في أول يوم عرض

فيفي عبده تروي تفاصيل مقلب تسبب في طلاقها

اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

هاني رمزي يضع روشتة الفوز على روسيا في المونديال.. فيديو

شاهد.. مفاجأة فندق إقامة بعثة منتخب مصر في جروزني لمحمد صلاح

بأمر الرئيس وأموال تحيا مصر.. الإفراج عن 690 غارما في أول أيام العيد.. والبرلمان يبحث إلغاء حبس الغارمات في دور الانعقاد القادم

سعر الحديد اليوم في السوق

موزع سينمائي يكشف لـ «صدى البلد» إيرادات أول يوم عرض لأفلام العيد.. أمير كرارة يتصدر بـ «حرب كرموز».. ومحمد إمام يطارده في «ليلة هنا وسرور»

رسميا.. زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية

تعرف على مشروع قانون إلغاء حبس الغارمات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة ياسمين صبري بإطلالة مبهجة احتفالا بالعيد.. صور

شاهد.. مفاجأة فندق إقامة بعثة منتخب مصر في جروزني لمحمد صلاح

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

فيديو

شاهد.. أثري يكشف طريقة إعداد كحك العيد من جدارية مقبرة فرعونية
حمدي عبد العزيز: الدولة لا تزال تدعم المنتجات البترولية .. فيديو
فيفي عبده: نفسي أبقى وزيرة السياحة.. فيديو
فيفي عبده تروي تفاصيل مقلب تسبب في طلاقها
حضري فتة باللحم الحار للشيف الشربيني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟