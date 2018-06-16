حمدي عبد العزيز: الدولة لا تزال تدعم المنتجات البترولية .. فيديو

أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم تطبيق الزيادة في أسعار البنزين الجديدة والمنتجات البترولية اليوم، السبت.



وأوضح حمدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على التليفزيون المصري، أنه برغم الزيادة في أسعار البنزين والمنتجات البترولية، إلا أن تلك المواد لا تزال تتلقى دعم من الدولة ولا تزال أسعار البيع المحلي أقل من التكلفة.



وقال إن دعم المحروقات والمنتجات البترولية يصل إلى 160 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكلفة بنزين 95 للتر 8.5 جنيه، والسولار تكلفته الحقيقية 8 جنيهات.



وأضاف حمدي أن منظومة الدعم بها تشوهات أدت إلى آثار سلبية عديدة ألقت بظلالها على الدولة وعلى قطاع البترول، مشيرا إلى أن قيمة دعم المحروقات والمواد البترولية خلال الخمس سنوات الماضية كانت 517 مليار جنيه.



وأوضح أن المستحقين لهذا الدعم لم يكونوا يحصلون عليه، ولكن تعديل منظومة الدعم سيمكن الدولة من توجيه الفارق لبناء البنية الأساسية وإقامة مدن جديدة وتطوير الخدمات الصحية وغيرها، ولذلك هناك برنامج أعلن منذ 2014 لإصلاح الخلل الموجود.



وكانت وزارة البترول أعلنت إقرار مجلس الوزراء زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي:



* البوتاجاز

المنزلي 50 جنيها للأسطوانة

التجاري 100 جنيه الأسطوانة



* البنزين

95 يصبح 7.75/ لتر

92 يصبح 6.75/ لتر

80 يصبح 5.50/ لتر



* الكيروسين

5.5/ لتر



* السولار

5.50/لتر



* المازوت

ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت

"باقي الصناعات" 3500/طن



* غاز تموين

2.75/م3