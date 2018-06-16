الأرجنتين تبدأ رحلة كأس العالم بمواجهة سهلة أمام أيسلندا

يفتتح منتخب الأرجنتين مشواره في كأس العالم 2018 بمواجهة سهلة نسبيًا أمام منتخب ايسلندا والتي من المقرر لها ان تقام في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب اتكريت ارينا بالعاصمة الروسيا موسكو.



ويدخل رفاق المخضرم ليونيل ميسي وأبناء المدير الفني خورخي سامباولي المباراة وهي تعد سهلة نسبيًا بالنسبة لهم،خاصة وان منتخب ايسلندا يشارك في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.



ويدخل ميسي تلك النسخة من كأس العالم وهو ساعي في أن يحقق انجاز كبير يحسب له في مسيرته الكروية،وطامعًا في ان يضيف لقب كأس عالم الي تاريخ بلاد راقصي التانجو.



وعلى الجانب الآخر فإن منتخب ايسلندا يسعى إلى تحقيق انجاز تاريخي والتأهل وتخطي دور المجموعات في أولى مشاركته في كأس العالم.