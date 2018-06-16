صحف الإمارات: السيسي يحتفل بعيد الفطر مع أبناء الشهداء.. المقاومة اليمنية تسيطر ناريا على مطار الحديدة.. وترامب يعلن حل الجزء الأكبر من المشكلة مع كوريا الشمالية

السفير الفلسطيني يشكر الرئيس السيسي على استمرار فتح معبر رفح في عيد الفطر

الأمم المتحدة: أجزاء من الصواريخ الحوثية الموجهة للسعودية صنعت في إيران

مقتل زعيم طالبان باكستان الملا فضل الله في غارة أمريكية أفغانية

رئيس الوزراء اليوناني يواجه تصويتًا على سحب الثقة منه

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، السبت، تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتابعت تطورات معارك تحرير مدينة الحديدة اليمنية من قبضة ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران، كما نقلت عن الرئيس الأمريكي إشادته بالاتفاقيات الموقعة مع كوريا الشمالية.في الشأن المصري، أبرزت صحيفة "البيان" تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث استقبل الرئيس في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة أسر الشهداء.وقال الرئيس السيسي في كلمة ترحيبية بأسر الشهداء أثناء الاحتفال، إنّ الشهداء قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش كل الشعب المصري. وصافح الرئيس أبناء الشهداء، والتقط معهم الصور التذكارية، كما أدى صلاة عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء بمسجد المشير في التجمع الخامس.ونقلت صحيفة "الخليج" عن مصادر أمنية بمعبر رفح البري، أن السلطات انتهت من تطوير وتوسعة معبر رفح البري؛ تمهيدًا لعمل المعبر بشكل دائم قريبًا، وأضافت المصادر أنه تم تزويد المعبر بوسائل تكنولوجية حديثة جديدة، وتم توسيع صالات السفر للوصول لاستقبال أعداد أكبر من المسافرين الفلسطينيين، وذلك ضمن خطة القيادة السياسية المصرية لتخفيف المعاناة والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.وفي السياق ذاته، نقل موقع "24" الإخباري عن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح شكره وتقديره للرئيس السيسي والأجهزة المعنية على قرار الاستمرار في فتح معبر رفح البري في الاتجاهين خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنها "لفتة كريمة من الشقيقة الكبرى مصر للتعبير عن أسمى مشاعر التضامن مع شعبنا ومساندته في تخفيف معاناته".وفي الشأن الإقليمي، أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن تقريرًا سريًا للأمم المتحدة أكد أن المتمردين الحوثيين في اليمن أطلقوا صواريخ على السعودية صنع بعض من مكوناتها في إيران، ولكن من دون أن يُعرف متى أرسلت هذه الصواريخ إلى اليمن.وذكرت "البيان" أن المقاومة اليمنية المشتركة سيطرت ناريًا، أمس، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، على مطار الحديدة غربي اليمن بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا وفرار عناصرها من المعارك.وأحكمت القوات المقاومة اليمنية المشتركة سيطرتها على مناطق استراتيجية جديدة في المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة غربي اليمن، إضافة إلى الدوار الكبير المؤدي إلى المطار، فيما تشتد المواجهات بين المقاومة والميليشيات في شارع الخمسين المتفرع من الدوار لتقترب من البوابة الغربية للمطار وتضيق الخناق على ميليشيات الحوثي الإرهابية.وقالت صحيفة "الوطن" إن آلاف الفلسطينيين أدوا صباح أمس صلاة عيد الفطر في باحات المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعها لآلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول المدينة، وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو ثلاثين ألف فلسطيني أدوا صلاة العيد في باحات المسجد الأقصى المبارك ممن استطاعوا الوصول من القدس والأرض المحتلة عام 1948 ومن سمحت قوات الاحتلال لهم بالدخول من الضفة الغربية.دوليًا، أبرزت صحيفة "الخليج" إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه حل الجزء الأكبر من المشكلة النووية الكورية الشمالية مشيدًا بما أسماه مصداقية الاتفاقيات التي وقعها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.وفي الوقت ذاته، حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس من أن على الولايات المتحدة أن تبقى متيقظة تجاه الدول التي تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، مشيدًا في الوقت ذاته بـ«مسار جديد محتمل للسلام» مع بيونج يانج.وأفادت "الاتحاد" بمقتل الملا فضل الله، زعيم جماعة طالبان الباكستانية، في ضربة جوية أمريكية أفغانية في أفغانستان قرب الحدود مع باكستان، وقال محمد رادمانيش، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية «أؤكد أن الملا فضل الله قائد طالبان الباكستانية قتل في عملية مشتركة في منطقة مراويرا الحدودية بإقليم كونار».ونقلت "البيان" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهنئته المسلمين في جميع أنحاء العالم بعيد الفطر السعيد أمس. وجاء في بيان من البيت الأبيض: «نتمنى أنا وميلانيا للمسلمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم عيد فطر مباركًا».وبحسب موقع "24"، يواجه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، تصويتًا بسحب الثقة اليوم، السبت، بشأن اتفاق تاريخي أبرمه لحل الخلاف المستمر منذ عقود مع مقدونيا بشأن اسمها، الذي اتفق مع نظيره المقدوني زوران زائيف على تغييره إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، بينما يصر القوميون اليونانيون على أن اسم "مقدونيا" خاص بمقاطعة يونانية قديمًا وحديثًا، ويجب ألا يستخدمه بلد آخر.