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أخبار العالم

الجيش اليمني يسيطر على مطار الحديدة.. صور

السبت 16/يونيو/2018 - 09:42 ص
صدى البلد
منار نور
دشَّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج بعنوان #مطار_الحديدة الدولي، بعدما أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، السبت، تحرير المطار.

وتصدَّر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بدولة السعودية،حيث تفاعل معه عدد كبير من النشطاء.

ومن أبرز التعليقات: "فرحاَ بشائر العيد تتوالى.. تحرير مطار الحديدة وبدء تطهيره من الألغام".

"#تحرير_مطار_الحديدة بفضل من الله والمقاومة الجنوبية ومن يقول غير هذا هو منافق".

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