تحرير 287 محضرا ومخالفة تموينية بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن تشكيل لجان متابعة وفرق عمل داخل المديرية والإدارات التابعة، لافتًا إلى المرور على كافة محطات الوقود الكائنة بمدينتى الأقصر والبياضية، وتكليف جميع مديرى الإدارات بمتابعة توافر المواد البترولية بمحطات الخدمة والاطمئنان على استقرار صرف المواطنين للمواد البترولية المختلفة "سولار – بنزين بأنواعه" بالتنسيق مع رؤساء المدن، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف الحملات التموينية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



كما تم المرور على الأسواق العامة والمخابز البلدية، وأسفرت الحملات عن تحرير 287 محضرا ومخالفة تموينية.



وشملت المخالفات التموينية سلعا منتهية الصلاحية وإدارة محلات بدون ترخيص، وعدم توافر شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وغلق مخابز وعدم وجود قائمة أسعار مخابز وعدم نظافة مخابز وعدم وجود سجلات مخابز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتصرف مخابز وأكياس سوداء وعدم الاحتفاظ بالفواتير وتوقف مخابز عن الإنتاج وتوقف وغلق محطات وقود وتجميع مواد بترولية وتهريب دقيق مدعم.



تم تحرير المحاضر اللازمة بذلك وجار العرض على النيابة العامة.



