الحزن يخيم على بعثة منتخب تونس بعد مباراة مصر وأوروجواي

خيم الحزن على لاعبي بعثة منتخب تونس عقب خسارة منتخب مصر الأول لكرة القدم على يد نظيره منتخب أوروجواي بهدف دون رد بالجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بكأس العالم.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لبعثة منتخب نسور قرطاج والحزن يخيم على وجوههم، خاصة عقب استقبال شباك الحارس محمد الشناوي هدف منتخب أوروجواي القاتل.



ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب روسيا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات.