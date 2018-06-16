مرور مفاجئ لوكيل الصحة بالأقصر على المستشفيات.. صور

قام الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بتنفيذ خطة مرورية مفاجئة في ثانى أيام عيد الفطر المبارك شملت المرور على جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وعدد كبير من الوحدات الصحية في مختلف الإدارات الصحية، وذلك بالتنسيق مع مديرى الإدارات الفنية والادارية.



وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن فرق التفتيش ركزت على تواجد الفرق الطبية وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال، وسير العمل في الأقسام الحرجة مثل الحضانات والرعايات المركزة والكلى الصناعي.



كما توجه وكيل وزارة الصحة، بالشكر للأطقم الطبية التي قامت بالالتزام بالنوبتجيات المقررة خلال العيد، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، بتكثيف المرور على المنشآت الصحية في أيام العيد.