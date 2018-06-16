في الذكرى الـ20 لرحيله.. الشعراوي مازال حاضرا في حياتنا الروحية

تحل غدا الأحد الذكرى العشرين لرحيل الشيخ محمد متولي الشعراوي عن الحياة الدنيا.. فيما يبقى حاضرا دوما في قلب الحياة الروحية والثقافية للملايين باعتباره (إمام الدعاة وفارس اللغة العربية).



والشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي ولد في 15 أبريل عام 1911 ببلدة دقادوس في محافظة الدقهلية ورحل عن الحياة الدنيا في 17 يونيو عام 1998، يشكل ظاهرة متفردة في مجال الدعوة واستخدام أدوات الإعلام للتواصل مع الجماهير في كل مكان لتتوحد رغم اختلاف الأنماط والفئات العمرية حول أحاديثه التي تكشف عن قدرات لغوية ومعرفية ومهارات اتصالية فذة.



وسواء على مستوى الجماهير أو النخب الثقافية هناك اتفاق على أن الشعراوي هو أفضل من فسر القرآن الكريم بوسائل الإعلام في العصر الحديث، غير أنه اعتبر ما يقدمه على شاشات التلفزيون خواطر حول القرآن، وهي "هبات صفائية تخطر على قلب مؤمن في آية أو بضع آيات".



وبقدرة فذة على التواصل مع الجماهير بطريقة السهل الممتنع والمزج بين العمق والبساطة وبلغة ومفردات تجمع ما بين عبقرية اللغة وفتوحات الإلهام والحب المخلص للرسالة المحمدية الخالدة وتقديم المتعة الروحية، اتخذ الشعراوي اللغة كمنطلق لفهم النص القرآني حتى بات يشكل نسيجا وحده.



وواقع الحال أن الشيخ محمد متولي الشعراوي عاشق كبير للغة العربية وصاحب باع طويل مع الشعر، وهو ما يتجلى في كتاباته وخواطره وأحاديثه المتلفزة التي تحظى بأعلى معدلات المشاهدة ومازالت حاضرة في العقل الثقافي العربي.



ووصف الكاتب الصحفي اللبناني سمير عطاالله، في جريدة (الشرق الأوسط)، الحديث اليومي للشعراوي عن معاني القرآن بـ"درس من دروس العمر".. وقال "إن الإصغاء الى الشيخ الشعراوي متحدثا لم يكن أقل روحانية من الإصغاء إلى الشيخ المنشاوي مرتلا". وأضاف عطا الله، المولود عام 1941 في بيروت، "من يصغي إلى الشعراوي مرة كمن ينهل من ينبوع المعرفة النهلة الأولى، أي لابد أن يعود إليه على الدوام، مؤكدا أن أسلوب الشعراوي في إيصال المعاني إلى الناس لا مثيل له، ولعل ميزته الأولى في تقريب الأصول والجذور القرآنية إلى البسطاء".



ومن ثم تحولت أقوال الشيخ الشعراوي إلى "جزء من حياة عدد كبير من الناس، ولاتزال دروسه في معاني القرآن تعاد وتستعاد في كثير من الفضائيات العربية" كما يقول سمير عطا الله، بينما يؤكد من عرفوه عن قرب مثل الكاتب والشاعر فاروق جويدة أن "جلسات الشيخ الشعراوي كانت تشع بالفكر والشعر والإبداع"، معيدا للأذهان أنه كان عاشقا لشعر أمير الشعراء أحمد شوقي، ويرى أنه أفضل من مدح الرسول (عليه الصلاة والسلام).



ولئن ذهب فقهاء لغويون إلى أن اللغة كائن حى بالغ التعقيد، وهي كائن اجتماعى حى ينمو ويتطور، يرى فاروق جويدة أن الشيخ الشعراوي اعتمد في خواطره حول القرآن الكريم على قدرته اللغوية وكان متفردا فيها بحيث جعل من النص القرآني بابا واسعا يجسد إيمانا عميقا وإحساسا جماليا رائعا باللغة العربية وما فيها من جماليات".



وغني عن البيان أن هناك علاقة وثيقة بل و"عروة وثقى" بين الثقافة واللغة، بحيث تعد كل منهما حاضنة للأخرى، وأن اللغة كما يقول مثقف مصري هو الدكتور سعيدإاسماعيل علي هي وسيلة الثقافة انتاجا واستهلاكا، كما أن الثقافة تمد اللغة بما يستجد من قيم ومعارف ومهارات جديدة أو متطورة تفرض تسمية بعينها.. ومن هنا فإن أي وهن ثقافي يفضي لوهن اللغة.



ومن يقرأ أو يسمع للشيخ محمد متولي الشعراوي يدرك مدى تمكنه المذهل من فهم اسرار اللغة والإمساك بناصيتها بقدر ما يحق وصفه بـ"عاشق اللغة العربية وفارسها" كما وصفه أمير القصة القصيرة العربية الدكتور يوسف إدريس، رغم معارك ثقافية وفكرية بينهما، بأنه "أهم ظاهرة إسلامية في العصر الحديث".



ورسالة السماء التي أنزلها الحق في علاه على خاتم الأنبياء هي بوسطيتها حاضرة في خواطر وأحاديث وكتابات الشيخ محمد متولي الشعراوي، والتي تتفق مع الفطرة الطيبة للمصريين، وقد حملها الشيخ الشعراوي في جولات متعددة بالغرب.



وتوميء سيرة ومسيرة محمد متولي الشعراوي لأهمية الدور الثقافي للأزهر الشريف، وهو الذي حفظ القرآن الكريم في 11 من عمره وحصل على الشهادة الإبتدائية الأزهرية في عام 1923، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب مع التحاقه بالتعليم الثانوي الأزهري حتى اختير كرئيس لجمعية الأدباء في الزقازيق.



والتحق الشعراوي بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر عام 1937 وتخرج منها عام 1940، فيما حصل على شهادة "العالمية مع إجازة التدريس" عام 1943، وعرفته المعاهد الأزهرية في طنطا والزقازيق والأسكندرية كأستاذ يحظى بحب وتقدير تلاميذه، كما عرفته جامعات المملكة العربية السعودية والجزائر كأستاذ لا يشق له غبار.



وفي شهر نوفمبر عام 1967 تولى الشيخ محمد متولي الشعراوي منصب وزير الأوقاف وشؤون الأزهر لنحو عامين، وهو الذي تولى قبل ذلك منصب وكيل الأزهر الشريف، كما حصل على الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعتي المنصورة والمنوفية.



وفي طرح بعنوان (الأزهر قلعة الإسلام الحصينة) يقول المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور عبد العزيز التويجري "إن مئات العلماء الذين حملوا الفكر الإسلامي المستنير للعالم تخرجوا من الأزهر الجامع والجامعة، ومن بينهم رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وسليم البشري ومصطفى المراغي ومحمود شلتوت وعبد الحليم محمود ومحمد متولي الشعراوي".



وإذا كانت اشكاليات مواجهة الفكر المتطرف والمجافي للوسطية الإسلامية كما تجلت في رسالة الحبيب المصطفى للعالمين ليست وليدة اليوم، فلعلنا بحاجة لقراءة جديدة في تراث مضيء لأعلام الدعاة وكوكبة من علماء الأزهر الشريف، وفي طليعتهم الإمام الدكتور عبد الحليم محمود والشيخ محمد متولي الشعراوي والإمام جاد الحق علي جاد الحق، والدكتور أحمد حسن الباقوري.



وإذ يطالب الكثير من المثقفين المصريين بتحديث خطاب الفكر الديني وإعلاء قيم التنوير والاجتهاد الحر متفقين على أننا بحاجة إلى "ثورة فكرية لمواجهة الإرهاب الذي يبدأ بدوره من الأفكار"، فإن جمهرة المثقفين يدركون أيضا أن الأزهر الشريف الذي تخرج منه الشعراوي بمقدوره القيام بتلك المهمة اتساقا مع دوره العظيم كمنارة إيمانية لها مكانة سامية في قلوب المصريين وعلى مستوى العالم الإسلامي ككل.



وإذ يقول الكاتب الصحفي سمير عطاالله "كانت في الشعراوي بلاغة بينة أخرى هي طيبته التي حملها معه من الأرياف والنشأة الصافية"، فإنه يلفت إلى أن تلك سمة معظم أقرانه وأبناء جيله من الدعاة وحملة رايات السماح والتقوى.



وتوضح صفحات سيرته أن جسور الصداقة امتدت بينه وبين زملاء من الشباب عرفتهم فيما بعد الحياة الأدبية والثقافية المصرية والعربية باعتبارهم من المبدعين وفقهاء اللغة وأصحاب الأقلام، مثل الشاعر طاهر أبو فاشا والمفكر خالد محمد خالد والأكاديمي والناقد الدكتور أحمد هيكل، الذي تبوأ منصب وزير الثقافة والشاعر الدكتور حسن جاد والأكاديمي الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي الذي تولى رئاسة رابطة الأدب الحديث وبلغت مؤلفاته نحو 500 كتاب وكان يوصف "بجاحظ القرن العشرين".



وفيما تشكل العلاقة بين التصوف والأدب والفن محور اهتمام ثقافي ودراسات في حقول ثقافية متعددة، فإن الشيخ محمد متولي الشعراوي كان صاحب "نفس صوفي" في تفسيره أو خواطره حول القرآن الكريم، وهو الذي كان "يذوب في رحيق كل حرف من حروف القرآن الكريم".



ولعل البعد الصوفي في تكوين الشيخ محمد متولي الشعراوي بحاجة لمزيد من الدراسات والكتابات التي تتناول التصوف بأقلام مثقفين مصريين وعرب وتضيء جوانب جديدة في أسماء رموز وأعلام التصوف مثل محيي الدين بن عربي وجلال الدين الرومي والحلاج وابن الفارض ورابعة العدوية وأبو الحسن الشاذلي وأبو العباس المرسي والسيد البدوي وصولا لعبد الحليم محمود ومحمد متولي الشعراوي والإمام الأكبر شيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب.



ولئن كتب الشيخ الشعراوي قصائد كثيرة فقد اعتبر الشاعر فاروق جويدة أن قصيدته في مدح عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين هي من أهم هذه القصائد، مشيرا إلى أنه كان محبا للشعر بكل ألوانه ومدارسه، وإن كان الشعر التقليدي الموزون هو المفضل لديه دائما.



ويستعيد جويدة ذكريات حضور الشعراوي لعرض مسرحية (دماء على ستار الكعبة) في المسرح القومي، حيث توقف المرور في ميدان العتبة وامتلأ المسرح بالآلاف بينما تكشف شهادات فنانين عرفوه، مثل الفنان حسن يوسف الذي قام بآداء شخصيته في مسلسل تلفزيوني بعنوان (إمام الدعاة) عن تقدير الشيخ محمد متولي الشعراوي لرسالة الفن الهادف والملتزم.



وفي كتابها (ذكرياتي) تقول سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والتي قامت مع الفنان يوسف شعبان ببطولة مسرحية (دماء على ستار الكعبة) التي كتبها فاروق جويدة "ما كان فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ليحضر عرض هذه المسرحية في المسرح القومي عام 1987 إلا تقديرا منه للفن الرفيع الراقي".



وقال أحد أصدقائه المقربين في بلدة دقادوس بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية وهو عبد الرحمن البياضي "إن الشيخ الشعراوي كان شديد الحب للشاعر أحمد شوقي وقصائده وخاصة "نهج البردة" ومسرحية كليوباترا، كما كان يحب أغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم".



ويقول الكاتب الصحفي سمير عطاالله "عاش الشيخ الشعراوي 87 عاما، لكن عندما نتأمل في كتبه التي فاقت المائة وفي أعماله ونشاطاته ورحلاته وسنوات التدريس التي أمضاها في المملكة العربية السعودية والجزائر وبرنامجه التلفزيوني الساحر ومحاضراته حول مصر والعالم العربي ووظائفه العلمية والرسمية بما فيها وزارة الأوقاف عندها يخيل إليك أن هذا العملاق عاش عشرات السنين".



سلام عليه في الذكرى العشرين لرحيله عن الحياة الدنيا، وهو الذي لن يزيده الغياب إلا حضورا في قلب حياتنا الروحية والثقافية.. سلام على أمام الدعاة الذي دخل من باب اللغة ليسكن القلوب ويبقى علما من إعلام مصر الخالدة والثقافة الإيمانية في أرض الكنانة.