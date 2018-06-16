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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور

السبت 16/يونيو/2018 - 09:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، السبت في سوق العبور للجملة، حيث سجلت الطماطم 3.9 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات للكيلو، والبصل 3 جنيهات للكيلو، والكوسة 5 جنيهات، والجزر 2.50 جنيه للكيلو، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر الخيار البلدي 6 جنيهات للكيلو، والفاصوليا 8 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الرومي 3 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأبيض 3 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدي 3 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان 7 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات للكيلو، والملوخية 6 جنيهات للكيلو، والبامية 9 جنيهات للكيلو.

كما سجل الثوم 7 جنيهات للكيلو، والبنجر 4 جنيهات للكيلو، والقلقاس 5 جنيهات للكيلو.

وعلى مستوى أسعار الفاكهة فسجل الجريب فروت 8 جنيهات للكيلو، والعنب الأصفر 6 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أحمر 7 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 7 جنيهات للكيلو، والأمريكي 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب 5 جنيهات للكيلو، والفراولة 9 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار المانجو الهندي 12 جنيها للكيلو، والتيمور 12 جنيها للكيلو، والزبدية 10 جنيهات للكيلو، والبلدي 6.50 جنيه للكيلو، والفونس 12 جنيها للكيلو، والصديقة 12 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الخوخ بين 5 و10 جنيهات للكيلو، البرقوق السكري بين 10 و15 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر المشمش بين 12 و18 جنيها للكيلو، وسعر الليمون البلدي 22 جنيها للكيلو، والليمون الأضاليا 10 جنيهات للكيلو.

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور

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