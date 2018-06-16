كريستيانو رونالدو: هاتريك إسبانيا نتاج عمل شاق

قال كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال، إن التعادل مع إسبانيا 3-3 مجرد بداية لمنتخب بلاده في كأس العالم (روسيا 2018).



وأضاف رونالدو،في تصريحات أبرزتها صحيفة (ليكيب): "الآن علينا التفكير في المباراة القادمة أمام المغرب، ستكون مواجهة صعبة للغاية، ونسعى للتطور والتأهل للدور الثاني".



وتابع: "أعلم أن المهمة ليست سهلة، ولكن علينا التركيز في كل مباراة، لسنا مرشحين للفوز باللقب، ولكننا أحد المنتخبات الكبيرة وسنبذل أقصى ما في وسعنا".



وشدد: "سنقاتل للفوز على المغرب يوم الأربعاء".



وكان المغاربة بدأوا مشوارهم بخسارة أمام إيران بهدف في وقت قاتل سجله عزيز بوهدوز بالخطأ في مرماه.



وأشار "الدون" إلى أن تألقه أمام إسبانيا هو نتاج العمل الجاد لسنوات طويلة، مضيفا: "الجماهير تثق بي، وأنا أجتهد من أجل بلدي".



وأتم: "فعلنا كل شيء من أجل الفوز على إسبانيا، تقدمنا مرتين، ثم تقدموا في الشوط الثاني وقاتلنا حتى أدركنا التعادل، أعتقد أن النتيجة عادلة، إسبانيا تفوقت في الاستحواذ إلا أنها كانت مواجهة مثيرة، ولاعبو البرتغال ضحوا للنهاية، إنها أول مباراة لنا أمام أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب".