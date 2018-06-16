سعر الأسمنت في السوق اليوم

سجلت أسعار الأسمنت في تعاملات سوق البناء، اليوم السبت، استقرارا حيث سجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 903 جنيهات للطن، ، وأسمنت بورتلاند طرة بـ 838 جنيهًا للطن ، و سعر الأسمنت في الشركة القومية للأسمنت الفاخر مسجلا 845 جنيهًا للطن .



وسجل سعر مصر للأسمنت «قنا» 818 جنيها للطن، والعربية للأسمنت «النصر» 805 جنيهات للطن ، و"السويدي" 898 جنيهًا.



وسجل أسمنت القومية «التوفير» 783 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان «الواحة» 750 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 745 جنيهًا للطن.

