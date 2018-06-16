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اقتصاد

سعر الحديد اليوم في السوق

السبت 16/يونيو/2018 - 09:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
واصلت أسعار الحديد بالأسواق، اليوم، السبت، استقرارها، وسجل سعر حديد "عز" 12 ألفًا و550 جنيها للطن، و"بشاي" 12 ألفًا و530 جنيهًا للطن، و"المصريين" 12 ألفًا و540 جنيها للطن، و"الجيوشي" 12 ألفًا و400 جنيه للطن.

ووصل سعر حديد "مصر ستيل" إلى 12 ألفًا و400 جنيه للطن، و"العتال" 12 ألفا و500 جنيه للطن، وحديد "المراكبي" 12 ألفًا و430 جنيها للطن، و"عطية" 12 ألفا و500 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد "العشري" 12 ألفًا و400 جنيه للطن، الدخيلة 12 ألفا 550 جنيها للطن، والجارحي 10 آلاف و150 جنيها، وأركو 9 آلاف و750 جنيها للطن.

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