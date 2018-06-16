شاهد.. اللقطات الأولى من داخل مطار الحديدة بعد تحريره

نشرت صحيفة "سبق" السعودية، صورًا تداولها مغردون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبرز انتشار قوات الجيش الوطني اليمني في مرافق مطار الحديدة الدولي بعد تحريره لتطهيره من الألغام والعبوات الناسفة.



وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي سيطرت صباح اليوم على مطار الحديدة الدولي.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على "تويتر": "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي تحرر مطار الحديدة الدولي من قبضة ميليشيا الحوثي، والفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة".