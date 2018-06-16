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ديني

جمعة: رعاية أسر الشهداء واجب شرعى وما يقوم به الرئيس عمل عظيم

السبت 16/يونيو/2018 - 09:38 ص
وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
إيمان طلعت
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن رعاية أسر الشهداء ورعاية المصابين من أبطال الجيش والشرطة البواسل الذين ضحوا ويضحون بأرواحهم وأنفسهم وأعز ما يملكون في سبيل وطننا وأمننا جميعا واجب شرعى ووطنى، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم "من خلف غازيا فى أهله بخير فقد غزا" حثا وتأكيدا على رعاية أسر الأبطال المدافعين عن الوطن وعزته وكرامته سواء فى أثناء قيامهم بمهامهم الوطنية أم فى حال استشهاد أحدهم فى سبيل وطنه.

وقال جمعة فى بيان له: "رعاية أسرهم على الوجه الأكمل أمانة فى أعناق أبناء المجتمع جميعا، لذا فإننا نؤكد أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى هذا الشأن عمل عظيم يستحق كل التقدير، وهو فخر لكل وطنى مخلص.

وتابع: كما أنه يعمق روح الولاء والانتماء الوطنى، ويعطي المثل والقدوة العملية والأسوة الحسنة في كيفية التعامل مع أسر الشهداء، ولا سيما أن سيادته يتعامل مع هذا الملف بروح وطنية وإنسانية عالية، نسأل الله عز وجل أن يوفقه، وأن يسدد على طريق الخير خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يخلف شهدائنا الأبطال في أهليهم خيرا، وأن يجزل لهم المثوبة، وأن يحسن نزلهم مع الأنبياء والصديقين، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد وزير الأوقاف على ضرورة أن يبذل كل منا جهده وأقصى وسعه وطاقته فى مواجهة الإرهاب وإلارهابيين وقوى الشر والظلام التى تستهدف أمننا واستقرارنا، حتى نستأصل شأفتهم، ونجتثهم ونقتلعهم من جذورهم، ونخلص الإنسانية كلها من شرورهم وآثامهم.

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