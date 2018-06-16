..صحف الكويت تبرز احتفالات عيد الفطر في المحروسة.. السيسي يكرم أسر الشهداء ويعفو عن 3477 سجينا.. الجيش اليمني يستعيد مطار الحديدة من قبضة الحوثي.. الأردن يسحب سفيره من إيران

صحف الكويت أبرز احتفالات عيد الفطر في مصر

السيسي يعايد على أسر الشهداء ويعفو عن 3477 سجينا

الجيش اليمني يستعيد مطار الحديد من قبضة الحوثي

الأردن يسحب سفيره من إيران

ترامب يتجه للمعسكر الأوروبي الشرقي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم، السبت، على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وركزت صحيفة "الرأي" على احتفالات المحروسة، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وسط حالة من الاستنفار الأمني الواسع، مشيرةً إلى أن الجيش والشرطة دفعوا بتشكيلات أمنية في المحاور والشوارع الرئيسية لتأمين الاحتفالات في عموم المحافظات.وقالت الصحيفة إن آلاف المصلين من جميع المحافظات المصرية أدوا صلاة العيد وسط إجراءات أمنية مشددة.وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، أمس، أنه وجه وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن جميع الغارمات من السجون المصرية بعد سداد المديونيات من صندوق "تحيا مصر"، فيما أوضحت "الرأي" أن الرئيس السيسي أصدر عفوا عن 3477 سجينا حكم على كثير منهم بسبب ديون عجزوا عن أدائها.وأبرزت "الأنباء" تصريحات الرئيس السيسي عقب أدائه لصلاة العيد بمسجد المشير طنطاوي، مشيرةً إلى أنه شارك المئات من الأسر المصرية مظاهر الاحتفال بالعيد، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة التضامن الاجتماعي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة تضمن الاحتفال الذي تنظمه إدارة الشئون المعنوية بمشاركة عدد من الشركات الوطنية المصرية على مدار أيام عيد الفطر المبارك، العديد من العروض الفنية والفقرات الترفيهية تشمل عروض السيرك والساحر ومسرح العرائس، وتجهيز مناطق مفتوحة لألعاب الأطفال، إلى جانب توزيع العديد من الهدايا المادية والتذكارية.على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن القوات اليمنية المشتركة خاضت معارك عنيفة على أسوار مطار الحديدة اليمني، أمس، بإسناد من قوات التحالف العربي، وذلك لليوم الثالث على التوالي، لافتة إلى أن الجيش اليمني أعلن تحرير المطار وأن الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.وقالت "الرأي" إن هذا الأمر له أهمية استراتيجية، فالمطار يبعد أقل من 10 كيلومترات فقط عن ميناء الحديدة الاستراتيجي، ثاني أكبر موانئ اليمن، والشريان الوحيد المتبقي بأيدي الميليشيات الحوثية لتهريب السلاح الإيراني وإطالة أمد الحرب بالحصول على عائدات كبيرة، وزيادة المعاناة الإنسانية بنهب الإغاثة، وتهديد الملاحة الدولية.واهتمت "الأنباء" بتصريحات وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بأن المملكة الأردنية الهاشمية لن تسمي سفيرا جديدا لدى طهران بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل السفير عبد الله سليمان أبورمان من إيران إلى مقر وزارة الخارجية الأردنية في العاصمة عمان.ونقلت الصحيفة عن قوله في تصريحات صحفية أمس: "ليست هناك نية لتسمية سفير أردني في طهران في الوقت الحالي، القرار هو تجديد لـموقف الأردن الثابت من السياسات الإيرانية المتضمنة تدخلات في شئون دول المنطقة، ونحن نحرص على أمن دول المنطقة، خصوصًا السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، إن أمن السعودية من أمننا، ونحرص على عمقنا العربي والخليجي".وذكرت "الجريدة" أن الكرملين الروسي أكد أن الرئيس فلاديمير بوتين اتفق على تعزيز التنسيق بشأن سوريا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية، وأنهما ناقشا الجهود المشتركة، لضمان الأمن في المنطقة الحدودية بين سوريا وإسرائيل.وقالت "الوطن" إن الرئيس السوري، بشار الأسد، أدى صباح أمس صلاة عيد الفطر في جامع السيدة خديجة بمدينة طرطوس الساحلية، التي تضم القاعدة البحرية الروسية، وإلى جانبه مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسونة، ووزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد.دوليًا، كشفت "الأنباء" أن قاضية فيدرالية أمريكية أمرت، أمس، بحبس بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، بعد رفض طلب الكفالة الذي تقدم به في قضية اتهامه بالتلاعب ومحاولة التأثير على شهود محكمة.وأضافت أن قرار القاضية إيمي برمان، جاء عقب اتهام المدعين مانافورت وشريك له بالعبث والتلاعب بشهود محتملين في قضية التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز ترامب نهاية 2016.ونقلت "القبس" عن ترامب قوله: "تقرير هيئة الرقابة في وزارة العدل المتعلق بانتخابات الرئاسة عام 2016 اسفر عن فقدان المصداقية التام لتحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول تواطؤ محتمل لفريق ترامب مع الروس. المشكلة مع تحقيق مولر هو ان الجميع لديهم تضارب في المصالح".وتحت عنوان "ترامب يغير قواعد اللعبة ويقرر اختيار أوروبا الشرقية"، قالت "الجريدة" إن ترامب غير بصورة جذرية موقف الولايات المتحدة حول التكامل الأوروبي، ففي بيانات خاصة قال العديد من مسئولي الإدارة إنهم يتبنون مقاربة جديدة إزاء الاتحاد الأوروبي، وهم يعتقدون أن الإدارات الأمريكية السابقة كانت مفرطة في دعمها للتكامل الأوروبي الذي تبين أنه تحول إلى مصدر لعدم الاستقرار في رأيهم.